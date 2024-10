La Repubblica, Mario Orfeo nuovo direttore al posto di Maurizio Molinari

03 ottobre 2024 a

Da lunedì 7 ottobre Mario Orfeo sarà il nuovo direttore di Repubblica, al posto di Maurizio Molinari, che resterà collaboratore ed editorialista. John Elkann lascia la presidenza di Gedi, di cui rimane azionista attraverso Exor. Al suo posto diventa presidente Maurizio Scanavino, che lascia la carica di Ad a Gabriele Comuzzo.

Il cdr di Repubblica "costretto" a correre ai ripari nella chat di redazione, dopo che Dagospia ha anticipato la notizia del cambio di direttore della Repubblica. «Cari, siamo in riunione con il Cdr - si legge nel testo del messaggio, inviato in chat a tutti i colleghi, che l’Adnkronos ha potuto visionare - Visto che Dagospia ha già dato la notizia: Elkann lascia la presidenza di Gedi che viene assunta da Scanavino, amministratore delegato diventa Gabriele Comuzzi (ex vice di Scanavino), da lunedì Molinari lascia la direzione di Repubblica e la direzione editoriale del gruppo Gedi e al suo posto come direttore di Repubblica arriva Mario Orfeo. Molinari diventa editorialista e collaboratore di Repubblica».