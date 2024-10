Iran-Israele, l'imam della "profezia" di Nasrallah ora prevede attentati in Europa

03 ottobre 2024 a

Le sue affermazioni 48 ore prima dell'uccisione in un raid israeliano a Beirut di Hassan Nasrallah, capo di Hezbollah, avevano fatto il giro del mondo: "Scrivi il tuo testamento, perché chi ieri ti ha comprato oggi ti ha venduto", aveva detto in un'intervista alla tv saudita al-Arabiya, andata in onda il 25 settembre. Ora l'imam sciita libanese Muhammad Ali al-Husseini, ex membro di Hezbollah e oggi apertamente ostile al "Partito di Dio", ha espresso una nuova, inquietante previsione.

Al-Husseini, che è segretario generale del Consiglio islamico arabo, ha lanciato l’allarme per possibili attentati terroristici di Hezbollah in Europa. Ancora ospite di al Arabiya, l’imam sciita ha accusato l’Iran di essere stata "responsabile delle operazioni terroristiche in Occidente". Teheran ha "affidato la questione a Hezbollah. Quest’ultimo è stato coinvolto nel dirottamento di aerei e passeggeri e in operazioni terroristiche in Francia, Belgio e Gran Bretagna", afferma il libanese di origini saudite.

Il timore di ritorsioni e azioni di vendetta di questo gruppo sciita in Europa è legato al fatto che, a suo dire, "Hezbollah è riuscito a reclutare alcuni cittadini dei paesi del Maghreb e dell’Africa e a trasformarli in strumenti di uccisione. Hezbollah ha campi di addestramento in Africa che accolgono apertamente elementi terroristici prima di inviarli in Europa e ha sfruttato i prigionieri sunniti per compiere operazioni terroristiche in modo da poter eludere le loro operazioni". Lo sceicco al-Husseini ha spiegato che "l’uomo accusato dell’assalto alla sinagoga ebraica in Belgio era legato a un membro di Hezbollah che pensava di appartenere all’ISIS. Il regime iraniano è lo stato che sostiene tutti i movimenti terroristici con denaro, formazione e sostegno morale", attacca il chierico islamico. Frasi su cui è bene fare attenzione dopo la "profezia" su Nasrallah.