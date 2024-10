4 di sera, Daniele Capezzone travolge la sinistra: "Siete complici". Che rissa con Ferrero

03 ottobre 2024 a

Daniele Capezzone, ospite nella puntata di "4 di sera", travolge la sinistra e Paolo Ferrero in particolare con cui si scatena la rissa. L'atteggiamento della sinistra, infatti, è sempre troppo ambiguo nei confronti di chi spalleggia Hamas e Hezbollah. Ma ora la misura è colma e Capezzone è fin troppo chiaro.

Daniele Capezzone: "non si trova un esponente della Sinistra che prenda le distanza da questa schifezza#4disera pic.twitter.com/cdxzjoAJVe — 4 di sera (@4disera) October 2, 2024

"In questi giorni abbiamo avuto chi ha detto che bisogna assegnare le case degli ebrei e degli agenti sionisti - attacca Capezzone - altri che hanno fatto il minuto di silenzio per Nasrallah. Come se non bastasse a Roma ci sarà anche una preghiera per Nasrallah, cioè l'uomo delle bombe e del terrorismo. Abbiamo avuto una terrorista ascoltata all'università e non si trova un esponente della sinistra che prenda formalmente le distanze da questa schifezza. Chi non prende le distanze dal terrorismo è ambiguo e complice. Siete pericolosi. Scherzate col fuoco e mi auguro che non ci si debba scottare".