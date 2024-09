Meteo, la pausa dalla pioggia dura poco. Inizia l'autunno e si ripiomba nel maltempo

21 settembre 2024 a

Dopo una breve pausa ‘asciutta’, senza piogge e con un timido sole, il rischio maltempo torna già domani, domenica 22 settembre, data in cui cade l’equinozio d’autunno, il momento dell’anno che sancisce l’inizio dell’autunno astronomico. Maltempo che, secondo il Centro meteo italiano, potrebbe essere anche intenso in alcune regioni come la Sardegna e la Campania. Una circolazione secondaria instabile continua a influenzare il Mediterraneo centrale, e sebbene le condizioni meteorologiche stiano migliorando rispetto ai giorni scorsi, il maltempo non è completamente assente. Nelle prossime ore infatti qualche rovescio sarà possibile sui rilievi alpini e appenninici, ma senza fenomeni di rilievo. Per la prima parte del weekend, sottolinea il Centro meteo italiano, in particolare per oggi sabato 21 settembre, le previsioni indicano condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e asciutte in Italia, secondo i principali centri di calcolo. Tuttavia, alcuni rovesci potrebbero ancora colpire il medio-basso versante adriatico fino al mattino. Nel pomeriggio si assisterà a un ulteriore miglioramento, con una generale stabilità nel paese.

Ma il rischio maltempo è dietro l’angolo. Per la seconda parte del weekend, per domenica 22 settembre, si prevede un nuovo peggioramento, con piogge e possibili temporali che entreranno dapprima in Sardegna, dove potrebbero essere intensi e a carattere di nubifragio, per poi estendersi sull’alto versante tirrenico e nelle zone centrali entro sera. La Campania potrebbe essere coinvolta in serata, con fenomeni intensi, soprattutto sulle aree costiere. In altre regioni, invece, le condizioni meteorologiche rimarranno relativamente stabili e asciutte, con temperature in ulteriore aumento, rendendo il clima più mite.

Queste nello specifico le previsioni meteo per domenica 22 settembre. AL NORD - Tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni settentrionali ma con nuvolosità in transito al Nord-Ovest e maggiori spazi di sereno al Nord-Est. In serata e nottata peggiora sui settori occidentali con piogge in arrivo a partire da Liguria e Piemonte. AL CENTRO - Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per addensamenti in transito. Tra la sera e la notte precipitazioni in arrivo sui settori tirrenici, più asciutto altrove. AL SUD E SULLE ISOLE - Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata sulle regioni del Sud con nuvolosità irregolare e schiarite, addensamenti più compatti sulla Sardegna con piogge e acquazzoni sparsi. Poche variazioni in serata e nottata con fenomeni sulla Sardegna e più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.