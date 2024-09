Maltempo, il Cdm delibera lo stato di emergenza per Emilia-Romagna e Marche

21 settembre 2024 a

Il governo Meloni ha deliberato lo stato di emergenza per le regioni Emilia-Romagna e Marche dopo il forte maltempo e le alluvioni degli scorso giorni. Sono stati stanziati 20 milioni di euro per far fronte ai primi interventi urgenti. Il Consiglio dei ministri si è riunito sabato 21 settembre 2024, alle ore 11.09, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:

la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Per garantire le misure e gli interventi più urgenti e prioritari di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche (lettere a) e b) del comma 2, dell’articolo 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), sono stati stanziati 20 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali;

la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche. Per garantire le misure e gli interventi più urgenti e prioritari di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche (lettere a) e b) del comma 2, dell’articolo 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), sono stati stanziati 4 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Il Consiglio dei ministri lampo è terminato alle ore 11.18.