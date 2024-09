Meteo, "piogge abbondanti". Giuliacci: dove colpiranno a ottobre

21 settembre 2024 a

C'è chi, coraggioso, continua a indossare abiti estivi e chi, invece, ha già impermeabile e ombrello a portata di mano. Il tempo, in effetti, è già cambiato in maniera significativa, scatenando anche veri e propri disastri. Mario Giuliacci, per diffondere le ultime previsioni meteo, ha registrato un video e lo ha pubblicato sul canale YouTube di Meteo Giuliacci . L'esperto, sempre attento a diffondere le giuste informazioni, ha elencato una serie di perturbazioni che interesseranno il nostro Paese e che contribuiranno a creare una forte instabilità. "Nei prossimi 15 giorni, fino al 3 ottobre, ci sarà tempo piovoso. Per fortuna, però, le piogge saranno deboli", ha premesso.

Poi il meteorologo è sceso nei dettagli. Tra domenica 22 e martedì 24, "una perturbazione porterà pioggia sulle regioni di Nord-ovest e sulla Sardegna. Poi su tutta l'Italia. Piogge saranno abbondanti sul Triveneto e sulle Alpi liguri. Qui potrebbero verificarsi eventi estremi", ha spiegato. Il 25 o il 26, un'altra perturbazione e un'altra ondata di precipitazioni "così come il 28, quando si concentreranno sul Nord". Nessuna svolta in vista per il mese di ottobre. Tra il 1 e il 3, altra "fase piovosa su tutto il Centro-Nord". Le temperature saranno invece "gradevoli". "Potranno salire nei prossimi giorni al Nord, mentre al Centro-Sud i valori saranno più alti tra il 26 e il 30 settembre. In Puglia e in Sicilia punte di 33 gradi", ha concluso Giuliacci.