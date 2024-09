Parma, “ha fatto tutto da sola”. La storia dei neonati morti è sempre più un mistero

16 settembre 2024 a

a

a

È indagata con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, la ragazza di 22 anni madre del primo neonato trovato morto nel giardino di una villetta a Traversetolo (Parma), circa un mese fa. Nello stesso luogo, nei giorni scorsi, sono stati rinvenuti altri resti che apparterrebbero a un secondo neonato. La giovane, di famiglia benestante, è una studentessa universitaria di giurisprudenza e finora ha ammesso solo la maternità del primo bimbo ritrovato. Il padre del neonato, suo fidanzato da diversi anni, era all’oscuro della gravidanza e non è indagato. Dalla Procura c’è il più stretto riserbo, ma si indaga per capire se esiste un collegamento tra i due ritrovamenti.

Susanna e la figlia trovate abbracciate: la lettera di addio poi il dramma

Il procuratore di Parma, Alfonso D’Avino, ha fatto sapere che la ragazza «ha partorito in solitudine nella casa familiare al di fuori di contesti ospedalieri o sanitari in generale e non è stata seguita da alcuna figura professionale (ginecologo, medico di famiglia). Nessuno, all’infuori della ragazza, era a conoscenza della gravidanza: né familiari, né padre del bambino, né amiche o amici». «Per quanto riguarda la notizia di un secondo rinvenimento - si legge in una nota della Procura - essa va ritenuta veritiera ma, sul punto, vanno svolti tutti gli accertamenti del caso, soprattutto di natura tecnica medico-legale, per delineare gli esatti contorni della vicenda stessa, anche di carattere temporale». La giovane ha ammesso di essere la madre del primo bambino ritrovato e i test genetici lo confermano. Il padre del bambino, suo fidanzato da anni, ha sostenuto di non aver mai saputo di nessuna gravidanza della ragazza, così come le amiche e gli amici della giovane. Quando è stato ritrovato il corpicino del primo bimbo, erano tutti in vacanza. I resti rinvenuti del secondo neonato, prevalentemente ossei, a quanto trapela, risalirebbero a molto tempo fa, perciò sarebbero antecedenti al primo ritrovamento.