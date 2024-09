Torino, attimi di paura: auto da rally piomba sulla folla. 12 feriti

15 settembre 2024 a

Paura in piazza San Carlo, a Torino, dove intorno alle 12.30, durante uno degli eventi organizzati in occasione del Salone dell’auto, il pilota di una Lancia Delta da rally ha perso il controllo della vettura, che dopo un testa-coda è finita contro la folla assiepata dietro le transenne. Il bilancio è di 12 feriti, con uno spettatore che ha riportato ferite lacero contuse ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Mauriziano. Resta ora da capire cosa abbia causato l’incidente e, soprattutto, se le misure di sicurezza previste dall’organizzazione siano adeguate a quanto previsto dalla legge per eventi di questo tipo.

Ci sono anche due bambini tra le persone ferite nell’incidente. I piccoli di 10 anni sono stati portati in codice verde all’ospedale Maria Vittoria. Al momento si trovano al Pronto soccorso dove sarebbero state riscontrate solo alcune escoriazioni. Insieme a loro è stato portato il padre, anche lui avrebbe riportato delle escoriazioni. "Siamo profondamente dispiaciuti per l’accaduto ed esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutte le persone coinvolte cui auguriamo una pronta guarigione", ha dichiarato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

"I mezzi di soccorso sanitario presenti sono intervenuti prontamente per fornire l’assistenza necessaria, mentre la polizia locale ha avviato le indagini per accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità del conducente", ha aggiunto il primo cittadino.