Meteo, l'ondata del nord arriva sull'Italia. Sottocorona avverte: "Situazione critica"

Una violenta ondata di maltempo travolge da giorni l'Europa centro-orientale. "Per quello che riguarda l'Italia, diciamo verrà interessata da qualcosa del genere", spiega Paolo Sottocorona nelle consuete previsioni meteo per Omnibus, su La7. Il meteorologo lunedì 16 settembre afferma che per la giornata di oggi "non ci sono fenomeni significativi", ma sono previste precipitazioni anche intense soprattutto al centro, in particolare sulla Romagna.

Ma martedì 17 settembre "queste questa circolazione di aria instabile che ha preso l'Europa prenderà anche l'Italia", afferma Sottocorona, "parte del Nord rimane al di fuori però già in Emilia-Romagna e poi tutte in le regioni centrali e quelle meridionali" avremo "fenomeni molto intensi" e "precipitazioni abbondantissime". Insomma, una situazione meteo di "maltempo molto forte, che non si non si esaurisce nella giornata di mercoledì". A soffrire di più saranno le regioni centrali, soprattutto l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo dove avremo "una situazione decisamente critica", avverte Sottocorona.