Meteo, Giuliacci annuncia il vortice ciclonico: "Dove arriva la pioggia"

Maltempo su tutta l'Italia. A partire dalle prossime ore e almeno fino a sabato 21 settembre sull'Italia arriverà un vortice ciclonico che porterà un'intensa perturbazione. Sul sito meteogiuliacci.it , il colonnello Mario Giuliacci rivela le zone su cui si abbatteranno le maggiori quantità di piogge.

"Sono attesi accumuli superiori a 25 millimetri - spiega Giuliacci - e in diverse zone anche superiori a 50 millimetri, con punte di 100-150 millimetri nelle zone in cui le piogge saranno più insistenti e abbondanti". Ma dove sono attese le conseguenze peggiori? Giuliacci non ha dubbi: Appennino emiliano, Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Basilica.