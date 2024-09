Meteo, grande rimonta del caldo? Giuliacci: come finirà il mese di settembre

16 settembre 2024 a

a

a

Il caldo è andato ufficialmente "in letargo"? Questo è l'interrogativo che molti italiani si pongono. Se i mesi estivi per eccellenza sono stati soffocanti, settembre "ha portato sull'Italia correnti decisamente più fresche, che addirittura ci hanno fatto piombare all'improvviso in un clima dal sapore tipicamente autunnale", ha ricordato il colonnello Mario Giuliacci. Piogge e temporali a parte, è bene attendere un ritorno delle temperature estive? Quanto accaduto negli ultimi anni lascia credere di sì. L'esperto, però, ha voluto fare chiarezza attraverso il suo ultimo intervento sul sito meteogiuliacci.it .

L'ondata del nord travolge l'Italia. Sottocorona avverte: "Situazione critica"

La certezza è che "nei prossimi giorni le temperature rimarranno al di sotto della norma in gran parte del Paese", ha confermato il meteorologo. Quella iniziata oggi sarà "una settimana tutta nel segno del fresco, con temperature che, specie al Centro e al Nord, faranno registrare valori tipici del mese di ottobre". Ma non è tutto. Stando alle ultime proiezioni, intorno al 23-24 di settembre, ci potrebbe essere la "rimonta dell'Anticiclone Nord-africano, che però farà fatica a posizionarsi stabilmente sulla nostra Penisola".

La goccia fredda punta il Mediterraneo: niente caldo e tornano le piogge

Non è da escludere, però, il ritorno di una "circolazione ciclonica". In altre parole, ha continuato Giuliacci, è atteso "un probabile rialzo termico nell'ultima settimana di settembre, ma con temperature che si spingeranno solo di poco al di sopra della norma e che difficilmente raggiungeranno i 30 gradi". I termometri, insomma, non inizieranno di nuovo a registrare valori fuori norma.