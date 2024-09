Meteo settembre, Giuliacci non lascia scampo: "Piogge abbondanti e freddo", i giorni a rischio

14 settembre 2024 a

L'autunno parte subito in quarta con un meteo che sarà caratterizzato da piogge intense e abbondanti e freddo per gran parte del mese di settembre e su tutta la penisola. Il colonnello Mario Giuliacci nelle sue previsioni e tendenze meteo fino al 27 del mese in corso non lascia tante speranze. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni e settimane. "Ci saranno tanti giorni piovosi" e "temperature al di sotto della media fino al 18 di settembre", spiega l'esperto in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci . I valori risaliranno dal 19 al 22 settembre ma il freddo tornerà a pungere tra il 23 e il 27. Cosa intendiamo per temperature sotto la media? Valori "intorno ai 20 gradi al nord, tra 20 e 25 al centro e appena poco sopra i 25 al sud", spiega il meteorologo.

Dicevamo delle precipitazioni. "Ci saranno anche tante piogge" concentrate in "due fasi piovose", spiega Giuliacci. La prima è prevista per domenica 15 e lunedì 16 settembre quando arriveranno piogge in vaste zone e in particolare sul Triveneto e l'Emilia Romagna, mentre non pioverà sulle regioni di nord ovest. Una seconda fase piovosa scatterà tra mercoledì 18 e domenica 22 settembre e questa volta sarà un'intensa perturbazione che porterà pioggia su Emilia Romagna, centro sud e isole maggiori". Parliamo di piogge abbondanti e possibili nubifragi, afferma Giuliacci, visto che cadranno 100-150 millimetri di pioggia su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, nord della Sicilia ed est della Sardegna. "Insomma qualcosa si muove anche per il sud", conclude Giuliacci.