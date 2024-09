Meteo Giuliacci, "brusco calo delle temperature": c'è la svolta autunnale

10 settembre 2024 a

Il maltempo ha ormai riguadagnato terreno e il grande caldo, protagonista della stagione estiva, sembra già un lontano ricordo. Anche giovedi 12 e venerdì 13 settembre "avremo una perturbazione alimentata da correnti di aria molto fredda che colpirà prima le regioni settentrionali e centrali, poi il Sud Italia, specialmente il litorale tirrenico". A confermarlo è il team di meteogiuliacci.it , che sul sito ha aggiornato gli italiani con le ultime previsioni meteo. Che cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente "un brusco calo delle temperature e forti venti", si legge.

Bisogna stare attenti alle temperature. "I termometri registreranno cali anche di 15°C rispetto a quello che viene registrato in questi giorni", hanno continuato gli esperti. Ma non è tutto. "Si prevede la prima neve a partire da quote molto basse per essere il mese di settembre: si parla di 1400/1600 metri. Questo cambiamento dai connotati decisamente autunnali ci farà dimenticare, per adesso, il caldo", ha aggiunto la squadra di meteorologi. Novità nel weekend, invece. Nella giornata di sabato 14 settembre "avremo prevalentemente sole. Rimarrà il rischio di rovesci sulle regioni adriatiche, sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale". Domenica 15 settembre, poi, "l’alta pressione riuscirà a espandersi ancora di più garantendo maggiore stabilità e sole".