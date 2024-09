Sharon Verzeni, le immagini esclusive di Moussa Sangare: "Commette un errore"

09 settembre 2024 a

A Zona bianca, il programma di politica e di attualità che va in onda su Rete 4, sono state mostrate per la prima volta le immagini esclusive della fuga di Moussa Sangare, il 30enne che ha confessato di avere ucciso Sharon Verzeni la notte tra il 29 e 30 luglio scorso a Terno d'Isola. Nel video il 31enne ha da poco ucciso la barista sferrando ben quattro coltellate e pedala veloce. Poi arresta la sua corsa di fronte a un'auto, alla rotatoria di via XXV Aprile, a Chignolo d'Isola. In quel momento i soccorritori stanno tentando il tutto per tutto per salvare la vita di Sharon. Il reo confesso del delitto, invece, sfreccia con il coltello insanguinato nello zaino. "Queste sono state immagini fondamentali per le indagini. Moussa Sangare viene ripreso dalle telecamere e va verso i campi proprio per non farsi vedere dagli occhi elettronici sparsi nelle vie, ma qui commette un errore", ha commentato una giornalista della trasmissione con Giuseppe Brindisi.

Vi mostriamo delle immagini esclusive di Moussa Sangaré subito dopo l'omicidio di Sharon Verzeni. #zonabianca pic.twitter.com/4H2QLgf3RL — Zona Bianca (@zona_bianca) September 8, 2024

Moussa Sangare, 31enne disoccupato, ha sempre detto di aver accoltellato Sharon Verzeni senza un vero motivo, perché “voleva uccidere qualcuno“. “Quando mi sono avvicinato a Sharon, sapevo che volevo accoltellarla. Se lei mi avesse spintonato, forse sarei scappato. Appena l’ho toccata ha iniziato a tremare”, ha detto alla gip. A casa, dopo l’omicidio, “mi veniva da piangere però al tempo stesso mi sentivo libero, pensavo 'che roba'. Sul divano ho sentito una specie di comfort, come se mi fossi liberato di un peso. Il giorno dopo abbiamo fatto una grigliata con gli amici”, ha aggiunto.