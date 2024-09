Israele, il post choc dei Giovani Palestinesi: “Il 7 ottobre 2023 una rivoluzione”

03 settembre 2024 a

Un post della vergogna sul massacro compiuto da Hamas in Israele il 7 ottobre 2023. E’ quello pubblicato dai Giovani Palestinesi su Instagram per lanciare una manifestazione di piazza a sostegno della Palestina. Un’inquietante e neanche tanto velata coincidenza con la data che ha dato il via alla nuova guerra in Medio Oriente, visto che il gruppo marcerà il 5 ottobre 2024, proprio a voler festeggiare l'anniversario di quella che è stata una strage: “UN ANNO DI RESISTENZA, UN ANNO DI GENOCIDIO. Il 7 ottobre 2023 è la data di una rivoluzione. Dopo un anno il valore dell’operazione della resistenza palestinese e della battaglia del 'Diluvio di Al Aqsa' è chiaro a tutto il mondo. Il 5 Ottobre 2024 scendiamo in piazza a Roma per una manifestazione nazionale, per sostenere il popolo palestinese e il suo movimento di liberazione nazionale, per onorare gli oltre quarantamila martiri di Gaza e i suoi combattenti che da un anno lottano senza tregua, per onorare tutta la Palestina che resiste e insorge contro l’invasore e il suo Stato coloniale”. E la sinistra? Dove sono le condanne per parole del genere?