Traffico, il controesodo paralizza l'Italia. Bollino rosso tra code e incidenti

Ultimo weekend di agosto segnato dal controesodo di fine estate e dal caldo. Il traffico è da bollino rosso dalla serata di venerdì e lo resterà anche per tutta la giornata di domenica. Già oggi Viabilità Italia ha segnalato flussi intensi con rallentamenti e code sulle principali direttrici in prossimità delle località di villeggiatura, in direzione dei centri urbani, e alle barriere dei confini di Stato, come a Ventimiglia, al traforo del Monte Bianco, a Como e a Ugovizza, sia in uscita che in ingresso nel Paese. Domani dalle 7 alle 22 scatterà di nuovo il divieto di transito dei veicoli pesanti in autostrada.

Due le situazioni critiche legate a incidenti, una sulla A1 nel Lazio e una l’altra sulla A23 in Friuli. In mattinata si sono scontrati quattro mezzi sull’autostrada del Sole in direzione nord, tra lo svincolo di Valmontone e l’innesto della Diramazione Roma Sud: il bilancio è di un morto e tre feriti. L’autostrada è stata riaperta solo alle 13,30 e si sono formate code fino a 9 chilometri. Un maxi-tamponamento sulla A23, nel tratto fra Gemona e Carnia, in Friuli, ha coinvolto sette veicoli e ha bloccato per ore l’autostrada in direzione Austria, con una coda di quasi 10 km. Il bilancio è di 26 feriti, di cui tre gravi. Una mamma di 24 anni è morta nel ribaltamento di una Golf a Fondi, in provincia di Latina. Alla guida c’era il compagno di 22 anni, risultato positivo ad alcol e droga. Feriti gravemente anche il figlio di pochi mesi della giovane, trasportato in eliambulanza a Roma, e la sorella del conducente. Il 22enne, dimesso dall’ospedale, è stato trasferito agli arresti domiciliari dalla polizia stradale di Formia, su disposizione del sostituto procuratore di turno della procura della Repubblica di Latina. In provincia di Taranto, lungo la statale 106, un 68enne è morto nello scontro fra due auto, una delle quali procedeva contromano. Ferito l’altro automobilista, portato in ospedale in codice rosso.

Il controesodo si svolge ancora con il caldo: per la giornata di sabato sono nove le città indicate da bollino rosso (Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Latina, Perugia, Roma e Trieste) e due da arancione (Bolzano e Verona). Va meglio domenica: solo due bollini rossi, Bari e Perugia, e uno arancione per Campobasso. In totale sono 38 milioni gli italiani che questa estate hanno trascorso almeno un giorno di vacanza in Italia o all’estero, 500mila in più rispetto al 2023.