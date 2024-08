Sharon Verzeni, fumata nera dopo due giorni di ricerche: "Niente di rilevante"

29 agosto 2024 a

a

a

Due giorni di ricerche per scovare indizi utili, a partire dall'arma del delitto. Sono terminate le ricerche disposte dalla procura di Bergamo sul luogo dell’omicidio di Sharon Verzeni e nelle vie circostanti a Terno d’Isola, battute con i metal detector dai volontari del Mu.Re., il museo recuperanti 1915-1918 Alto Garda Bresciano. Dai due giorni di attività - a quanto si apprende - non sarebbe emerso nulla di particolarmente rilevante per l’indagine sull’omicidio della 33enne.

I volontari del Mu.Re., abituati a ’cacciare' i reperti della Grande Guerra, a Terno avevano l’obiettivo di trovare «ulteriori indizi utili alla prosecuzione delle indagini», a partire dal coltello con cui è stata uccisa Verzeni. Per cercarlo hanno perlustrato ieri 120 tombini su via Castegnate, dove la donna è stata accoltellata a morte la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi, le strade che la incrociano, piazza VII Martiri nel centro del paese e poi il torrente Buliga e il parco di via Rota, da cui potrebbe essere passato l’assassino nella fuga. Oggi la squadra di ricerca guidata da Paolo Campanardi, detto ’Gibba', protagonista della serie di DMax ’Metal Detective', ha battuto tutta la zona intorno alla villetta di via Merelli, sotto sequestro dal giorno dell’omicidio, dove Verzeni da tre anni viveva con il compagno Sergio Ruocco.

Uno spacciatore marocchino dietro la morte di Sharon? Parla il testimone chiave

Per i due giorni di attività, condotte dai carabinieri del comando provinciale di Bergamo in collaborazione con l’amministrazione comunale, il legale della famiglia Verzeni Luigi Scudieri ha ringraziato con una nota «la cittadinanza, il sindaco di Terno d’Isola e i volontari del Mu.Re per la collaborazione prestata in queste ore, diretta a consentire agli inquirenti gli opportuni accertamenti sui luoghi del delitto». Le ricerche per ora si fermano, riprenderanno se sarà necessario.



«Il vile assassino di Sharon deve sapere che nessun ostacolo fermerà mai la sua individuazione», è il messaggio inviato dal legale della famiglia di Sharon Verzeni, l’avvocato Luigi Scudieri, in una nota di ringraziamento alla «cittadinanza, al sindaco di Termo d’Isola e ai volontari del Mu.Re per la collaborazione prestata in queste ore diretta a consentire agli inquirenti gli opportuni accertamenti sui luoghi del delitto».