Meteo, il caldo non dà scampo neanche a settembre: temperature 6-8° sopra media

29 agosto 2024 a

Dopo il cedimento nei primi giorni della settimana, l’alta pressione torna a rafforzarsi sul Mediterraneo alimentata dalla risalita di aria calda dal nord Africa, portando condizioni meteo via via più stabili in Italia. Ancora qualche fenomeno pomeridiano nelle zone interne del Centro-Sud e sui rilievi del Nord, ma il bel tempo sta prendendo il sopravvento su tutta la Penisola. Anche le temperature sono attese in aumento, soprattutto al Centro-Nord, con valori sopra la media anche di 6-8 gradi. Con l’arrivo della prima settimana di settembre e l’inizio dell’autunno meteorologico, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano prevedono un progressivo cedimento dell’alta pressione con infiltrazioni di aria più umida di natura atlantica, che potrebbe portare a un aumento delle piogge e dei temporali. Tuttavia, non sono previste perturbazioni significative all’orizzonte, e le temperature resteranno sopra la media per molti giorni, probabilmente anche all’inizio di settembre.

Ancora piogge estese, ma Sottocorona regala una speranza. Che fine fa il caldo

Queste le previsioni meteo per domani:

AL NORD - Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio locali acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi alpini e appenninici, soleggiato altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sulle Alpi occidentali.

AL CENTRO - Tempo stabile al mattino con sole prevalente ovunque. Al pomeriggio isolati temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino e in movimento sul versante tirrenico, soleggiato altrove. Migliora in serata con ampie schiarite su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE - Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali nelle zone interne peninsulari e della Sicilia, soleggiato altrove specie sulla Sardegna. Tempo in miglioramento dalla serata con ampie schiarite ovunque e innocui addensamenti sulla Calabria. Temperature minime in rialzo al Nord e sulla Sardegna e stazionarie o in lieve calo al Centro-Sud e sulla Sicilia, massime in generale aumento da Nord a Sud.