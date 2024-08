Meteo, Giuliacci spiazza tutti: arriva il "caldo anomalo". Fine estate col botto

28 agosto 2024 a

Temporali e nubifragi hanno colpito anche con violenza in varie zone della Penisola nelle ultime ore, ma la situazione del meteo è destinata a cambiare rapidamente, ancora una volta. A fornire le previsioni del tempo per i prossimi giorni è il colonnello Mario Giuliacci, secondo cui ci attende un periodo caratterizzato dall'alta pressione e dalla stabilità. Insomma, "meno nuvole" e "attività temporalesca che andrà rapidamente spegnendosi", mentre torna "un caldo anomalo che toccherà il culmine nel corso del fine settimana", spiega il meteorologo.

