Meteo, “maltempo forte”. Sottocorona e la pioggia che rovina la fine delle vacanze

28 agosto 2024 a

a

a

Che tempo c’è da aspettarsi in questi ultimi giorni di agosto? A fare un punto della situazione su La7 è il meteorologo Paolo Sottocorona, che snocciola le previsioni del tempo: “Le nuvole sono un po' sparse sull’Italia, ma niente a che vedere con l’estensione e con l'intensità di quelle di ieri Vediamo che cosa succede oggi, mercoledì 28 agosto. Ci saranno ancora fenomeni? Sicuramente sì, meno estesi di quelli di ieri soprattutto sulle zone del centro dove dovrebbero essere un po' più isolati e soprattutto interessare solo le zone dell’Appennino. Per quello che riguarda il nord direi che nel mirino ancora la Liguria, l'alta Toscana, parte dell'Appennino tosco emiliano, dove questi fenomeni ci possono essere. Poi il sud, soprattutto la Sicilia, perché su Basilicata e Puglia, diciamo forse solo la zona garganica, Campania, Calabria fenomeni isolati, cioè ce ne sono sicuramente meno di ieri. In Sicilia ci sono zone molto estese quindi non sono fenomeni isolati, è una zona di maltempo molto forte. Più isolati i fenomeni ma ci sono anche in Sardegna”.

"Rischio fenomeni estremi". Meteo Giuliacci: il caldo continua ma...

Ed ancora avanti con il meteo dei prossimi giorni: “Nella giornata di giovedì 29 agosto c’è ancora un’ulteriore riduzione di questa instabilità, che si affaccia ancora in Liguria, un poco sull'Appennino centrale, basso Lazio e poi ancora Campania, Basilicata, Calabria, anche la Sicilia, ma rispetto a oggi sicuramente ancora meno, quindi l’attenuazione c’è. Ancora presenti i fenomeni fra Corsica e Sardegna. Nella giornata di venerdì ulteriore riduzione, al nord rimane ben poco anche sulle zone alpine, nulla più in Sardegna, al centro soltanto il Lazio ha una zona piuttosto ampia subito a sud di Roma poi nella parte a confine con la Campania, ancora qualche fenomeno sulla Sicilia orientale, però tutto in discesa, nel senso a calare come intensità, come frequenza e come estensione di questi fenomeni”.

"Quando finirà il grande caldo". Giuliacci fa il conto alla rovescia

Infine l’esperto si focalizza sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “C'è una piccola zona sulla Basilicata che ancora potrebbe avere dei valori sui 35-36°, gli altri, per effetto anche di quello che è successo ieri, decisamente più bassi, poi non è che non possano risalire, ma in questa fase sicuramente i valori sono decisamente più bassi rispetto a quelli dell'altro ieri. La tendenza nelle prossime 24 ore è di leggeri o leggerissimi aumenti al nord, centro e sud o stazionarie o qualche ulteriore riduzione. Qualche leggero aumento in Sardegna. Le impennate delle temperature diventano sempre più rare via via che il calendario avanza”.