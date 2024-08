Meteo Giuliacci, il caldo continua: "Dove si rischiano fenomeni estremi"

27 agosto 2024 a

Il caldo continuerà a essere il protagonista sulla nostra Penisola anche nei prossimi giorni. Secondo le previsioni del sito meteogiuliacci.it , l'anticiclone africano non mollera la presa su tutto il bacino del Mediterraneo. Anzi. Le temperature continueranno a salire su tutto il centro-sud e sulle due isole maggiori. E addirittura raggiungeranno i 40 gradi in Sardegna. Ma non sarà ovunque la stessa solfa.

Gli esperti del sito meteogiuliacci evidenziano che il grande calore sarà all'origine di imponenti masse d'energia che si scontreranno con le correnti fresche provenienti dall'Europa del nord. Tutto questo provocherà fenomeni estremi come temporali, grandinate e violenti colpi di vento soprattutto sull'arco alpino e sulle pianure limitrofe.