Meteo, Sottocorona: dove colpiscono le "piogge abbondantissime". I giorni clou

27 agosto 2024 a

Cosa ci aspetta per gli ultimi sgoccioli di agosto? A fornire le previsioni meteo per i prossimi giorni è come di consueto Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, che martedì 27 agosto è intervenuto a Omnibus. La "fotografia" di oggi riporta isolatissimi fenomeni al Nord - Liguria, Lombardia e Trentino - ma anche diverse "zone rosse" sulle parti interne del Centro, sull'Appennino centrale e meridionale, dove sono attesi "fenomeni più intensi" e "abbondantissime precipitazioni". Piogge che al Sud possono estendersi anche sulle coste, in Calabria, Basilicata e Sicilia. Fenomeni intensi anche in Sardegna.

"Acquazzoni e temporali": come finirà l'estate? Ecco che cosa ci aspetta

La situazione mercoledì 28 agosto si attenua ma "questa instabilità sulle zone del centro rimane", con fenomeni intensi che possono verificarsi sull'Appennino e ancora su Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna. Giovedì 29 agosto torna la calma al Nord, a eccezione della Liguria, e si attenua la situazione al centro con fenomeni residui nel basso Lazio, nel sud peninsulare e in parte sulle Isole maggiori.

Non ci sono bruschi cambiamenti sul fronte del caldo. "Le temperature minime di questa mattina sono ferme sui valori dei giorni scorsi, intorno ai 20 gradi, quindi ancora molto caldo". Spiega Sottocorona.