Meteo, ma quale estate finita: "Picchi di 38 gradi". Dove i "temporali di calore"

Nessun cambio di passo netto. Ci attende un weekend ancora pienamente estivo, con 35degC da Nord a Sud e picchi di 38degC. Antonio Sano, fondatore del iLMeteo.it, conferma la rimonta dell’anticiclone africano su tutto il Paese. Il tempo sarà soleggiato e caldo ovunque, salvo qualche minima insidia. Una difficoltà si nasconderà nello stesso caldo africano, in generale diffusione: il calore accumulato durante le ore centrali della giornata favorirà lo scoppio di qualche temporale, specie in montagna.

Domenica 25 agosto, un fronte atlantico attraverserà il cuore del Continente, in Germania, portando piogge diffuse e anche forti fenomeni: la perturbazione lambirà le nostre Alpi favorendo un aumento dell’instabilità al Nord Italia. Nel dettaglio, è confermato un venerdì sereno, salvo qualche temporale di calore su Alpi e Appennini e anche in Sicilia. Sabato 24 agosto sarà poi la giornata più stabile, anche se ci saranno ancora dei rovesci di calore in montagna, in Sicilia e in parziale sconfinamento verso le pedemontane adriatiche del Centro. Si tratterà di qualche rovescio in mezzo a tanto sole e afa. Domenica vedrà lo ’sfioramento' delle Alpi da parte del fronte atlantico inglese: non sono esclusi temporali forti sulle nostre cime di confine, in particolare sulle Dolomiti nel pomeriggio, prudenza.

Per quanto riguarda le temperature massime del weekend, Siracusa con 37degC sarà in cima alla classifica, seguita da Agrigento, Benevento, Carbonia, Catania, Oristano, Taranto e Terni con 36degC. In altre località più piccole, il termometro salirà anche sui 38degC in Sardegna e in Sicilia con picchi molto alti non esclusi anche in alcune zone della Campania e dell’Abruzzo. Il vero break dell’Estate è lontano, non si prevedono cambiamenti importanti fino a settembre.