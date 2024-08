Meteo, il caldo "torna a farsi sentire": cosa anticipano le previsioni di Sottocorona

23 agosto 2024 a

Il caldo "torna a farsi sentire". Parola di Paolo Sottocorona, che come sempre ha curato le ultime previsioni diffuse in diretta su La7. Il crollo termico dei giorni scorsi, infatti, non è destinato a dominare i bollettini meteo dei prossimi giorni. "Atmosfera che tende a essere più stabile, ma ancora con qualche eccezione, specialmente sull'area alpina e un po' anche su quella appenninica. Un regime tipico per questa stagione. Via via più caldo e afoso dal weekend", ha anticipato l'esperto.

Oggi "a Nord sereno e poco nuvoloso, con annuvolamenti pomeridiani in montagna. Specie tra Lombardia e Piemonte, si potrebbe avere qualche temporale. Al Centro tanto sole. Il pomeriggio i soliti annuvolamenti sulle zone interne, con locali rovesci. A Sud residua instabilità, con qualche temporale nel corso della giornata sui rilievi appenninici. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Il caldo si fa sentire di nuovo, con punte di 34 o 35 gradi", ha continuato Sottocorona.

Sabato 24 agosto, invece, al Nord si registrerà "bel tempo ovunque". Attenzione però. Attese "piogge significative in montagna, dove nel pomeriggio sarà possibile qualche breve e isolato piovasco". Al Centro "sereno o poco nuvoloso. Sud ancora con qualche temporale pomeridiano", ha proseguito il meteorologo. Nessuno stravolgimento domenica 25 agosto. "Al Nord qualche rovescio e temporale in più sulle Alpi. Al Centro sereno o poco nuvoloso. Al Sud bel tempo in prevalenza", ha concluso Sottocorona.