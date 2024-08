Meteo, agosto bollente fino alla fine? Giuliacci spiazza tutti: "Sarà insistente"

22 agosto 2024 a

L'estate sta finendo? Questo è l'interrogativo che molti italiani, quotidianamente, si pongono. Il crollo termico degli ultimi giorni sembrava suggerire di sì. Le temperature, però, si stanno alzando di nuovo e la sensazione è che il caldo non abbia alcuna intenzione di fare un passo indietro. Lo conferma anche il colonnello Mario Giuliacci, che su meteogiuliacci.it anticipa la prevalenza di un tempo soleggiato e di una certa stabilità. "Non si tratta di un caldo particolarmente opprimente come quello che abbiamo dovuto sopportare nella prima metà di agosto, ma in ogni caso nei prossimi giorni si farà sentire", scrive l'esperto, che poi entra nel dettaglio e spiega che le massime "saranno in generale comprese fra 30 e 34 gradi, e alcuni picchi di 35-36 gradi".

Meteo Giuliacci, vacanze a settembre? Cosa dicono le proiezioni

Stando alle ultime proiezioni dei modelli previsionali, "pur senza raggiungere i picchi" delle ultime settimane, "il caldo anche in questo caso si mostrerà piuttosto insistente". Una "parziale temporanea attenuazione" è prevista al Nord all'inizio della prossima settimana. Il motivo? "Una perturbazione atlantica lambirà le Alpi, ma si tratterà di un calo modesto, di appena 2-3 gradi, e non coinvolgerà il resto d'Italia". Come finirà il mese di agosto? Il caldo rimarrà, ma le temperature "non raggiungeranno i picchi toccati nella prima metà di agosto e rimarranno lontane dalla bollente soglia dei 40 gradi", conclude il meteorologo.