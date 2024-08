Meteo Giuliacci, vacanze a settembre? Cosa dicono le proiezioni

22 agosto 2024 a

a

a

L'estate climatica finisce ufficialmente il 31 agosto per lasciare il campo, il primo settembre, all'autunno. Ma il tema è: quando avremo un tempo autunnale dopo tanto caldo? Secondo quanto riportano gli esperti di MeteoGiuliacci il mese in corso "chiuderà senza alcun tipo di frescura autunnale". Insomma, caldo e tempo estivo fino a settembre come del resto è avvenuto negli ultimi anni.

Torna il caldo ma... Le previsioni di Sottocorona: come finisce agosto

Nel sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, Davide Santini cita "le proiezioni meteo per i primi di Settembre" secondo le quali "è addirittura probabile che ci sia di nuovo un aumento termico ben al di sopra delle medie del periodo". Una tendenza che si conferma da "almeno un ventennio, perché ormai da molto tempo settembre parte con valori prossimi se non superiori ai 30 gradi". E che hanno spinto tanti italiani a favorire le vacanze estive a settembre. Come detto parliamo di tendenze meteo, che andranno aggiornate più a ridosso della fine di agosto.