Meteo, torna il caldo ma... Le previsioni di Sottocorona: come finisce agosto

Svolta di fine estate: torna il caldo ma senza eccessi. A fornire le previsioni meteo di giovedì 22 agosto e per i giorni seguenti è il Tg La7 con gli ultimi aggiornamenti dei Paolo Sottocorona. Ebbene, per oggi al nord "giornata prevalentemente soleggiata" con annuvolamenti e temporali isolati nel pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici. Al centro possibili brevi temporali in Abruzzo, al sud tempo prevalentemente soleggiato "con qualche disturbo pomeridiano sui rilievi montuosi".

Per quanto riguarda il caldo, le "temperature sono in aumento al centro sud, eccetto in Sardegna", e in diminuzione al nord. Parliamo di "valori ancora tutto sommato gradevoli ma con punte che possono superare i 30-32 gradi specie nel cuore della pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Puglia e Basilicata".

Venerdì 23 agosto la tendenza è confermata: sereno o poco nuvoloso al nord con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, qualche isolato temporale al centro e un po' di instabilità al sud con qualche temporale ancora nel corso della giornata sui rilievi appenninici e nord Sicilia. Temperature in generale lieve aumento: "Stiamo tornando ormai quasi ovunque sopra le medie del periodo di due-quattro gradi", viene spiegato. Gli aumenti più significativi delle temperature si segnalano sui settori peninsulari e nelle zone interne della Sardegna.

Ma cosa dobbiamo aspettarci per l'ultimo weekend di agosto? La tendenza per sabato 24 riporta "a nord bel tempo ovunque, con qualche disturbo in montagna specie al nord ovest. Al centro sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento sulle montagne specialmente in Abruzzo, al sud ancora una debole instabilità sui monti tra Basilicata e Calabria e Nord Sicilia con qualche temporale pomeridiano e serale". Temperature ancora in generale, lieve aumento con valori sopra le medie del periodo di 2-4° al centro sud, fino a 5-6 gradi al nord. Insomma, nessuna rottura drastica: l'estate continua, e senza il caldo estremo.