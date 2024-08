Veliero affondato, il video che spiega le cause del naufragio: tutto in pochi secondi

20 agosto 2024 a

Nuove immagini del naufragio del veliero Bayesan al largo di Porticello, Palermo, sono state diffuse da Rainews 24. Dall'analisi del video, tutt'altro che chiaro per la qualità delle immagini e per il forte maltempo, emerge che l'alto albero di alluminio che caratterizza il mega-yacht a vela non si è spezzato nel violento nubifragio che ne ha causato l'inabissamento. Anzi, viene spiegato dall'inviata della rete, proprio l'albero - alto 75 metri - avrebbe avuto un ruolo cruciale nel far ribaltare il veliero. Tutto sarebbe durato pochissimo, ciorca sessanta secondi, spiegano testimoni.

Proseguono intanto le operazioni di recupero, rese molto difficili dalla profondità del relitto che si trova a 50 metri sotto il livello del mare. I sub ieri avevano recuperato il corpo di un componente dell'equipaggio, il cuoco Ricardo Tomas. Si ipotizza che i corpi dei dispersi potrebbero essere rimasti intrappolati all'interno dell'imbarcazione. Sono sei le persone che mancano all'appello: Jonathan Bloomer, il presidente della Morgan Stanley International, sua moglie Anne Elizabeth Judith Bloomer, l'imprenditore britannico Mike Lynch e la figlia Hanna, il legale di Lynch, Chris Morvillo e la moglie Nada. Altre 15 persone, tra passeggeri e componenti dell'equipaggio, sono state salvate subito dopo il naufragio.

I sommozzatori lavorano senza sosta e parlano di uno "scenario da Costa Concordia ma in piccolo" dove è complicato "avanzare a causa di ostacoli e spazi molto ridotti". I vigili del fuoco del gruppo speleosub scendono due per volta e possono restare in profondità, a 50 metri circa, dove si trova lo scafo, per non più di 12 minuti. Poi devono risalire. Oggi i sub sono riusciti ad aprire un varco aprendo la finestra di un salone della braca lunga 56 metri.