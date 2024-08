Meteo, fine dell'estate? Giuliacci non ha dubbi: quando la "fiammata di caldo"

20 agosto 2024 a

Il crollo drastico delle temperature non scriverà la parola fine sulla stagione estiva. Parola del colonnello Mario Giuliacci, che con un intervento pubblicato su meteogiuliacci.it ha diffuso le ultime previsioni. Nelle ultime ore, in effetti, il grande caldo ha fatto un passo indietro e ha lasciato largo spazio ad acquazzoni e temporali in gran parte della penisola italiana. Non bisogna però illudersi. Presto, infatti, ruberà la scena all0instabilità una nuova "fiammata". "Questo non significa che la rinfrescata sia già giunta al termine, tutt'altro: per qualche giorno le temperature oscilleranno infatti attorno a valori normali per la seconda metà di agosto, peraltro con tassi di umidità contenuti e quindi con poca afa", ha chiarito con nettezza di parole l'esperto.

"Tanti temporali". Giuliacci avverte: quando risaliranno le temperature

Che cosa dobbiamo aspettarci? Quando i termometri riprenderanno a registrare alte temperature? Secondo le ultime proiezioni dei modelli previsionali, "l'alta pressione si avvicinerà nuovamente al nostro Paese in modo graduale a partire da mercoledì, ma solo nell'ultima parte della settimana occuperà con decisione la Penisola", ha spiegato Giuliacci. Un caldo, "fastidioso", avrà la meglio a partire da venerdì 23 agosto. C'è, però, ua buona notizia. Non si attendono nuovi "picchi eccessivi". A dimostrazione di questa affermazione, va tenuto conto del fatto che nel weekend "le temperature massime saranno quasi dappertutto comprese fra 29 e 35 gradi, con qualche punta di 36-37 gradi e afa moderata".