Meteo, Giuliacci gela tutti: "Durerà a lungo". Dove colpisce il maltempo

Non sarà un break temporaneo, la perturbazione che sta portando sull'Italia i temporali facendo crollare le temperature è destinata a stazionare a lungo sulla penisola. Il colonnello Mario Giuliacci fornisce gli ultimi aggiornamenti meteo che indicano come il maltempo visto in molte zone nelle ultime ore è "capace di spezzare in due l'estate". Infatti "questa perturbazione indugerà a lungo sulla nostra Penisola", spiega il noto meteorologo.

Da lunedì 19 avremo "tanta instabilità" sull'Italia, spiega l'esperto sul sito MeteoGiuliacci , con l'inizio della settimana che sarà caratterizzato da cieli coperti in gran parte del Paese e temporali che colpiranno le Venezia, l'Emilia, la Romagna e ampie zone del Centro-Sud e delle Isole. Parliamo di piogge anche di forte intensità, "specie in Emilia e lungo le coste dell'Alto Adriatico".

La perturbazione determinerà anche un marcato crollo delle temperature, a eccezione del Nordovest dove queste torneranno a salire. Al Nordest e in gran parte del Centro-Sud invece il caldo intenso delle ultime settimane sparirà, con le temperature massime rimarranno al di sotto dei 33 gradi.