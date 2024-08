San Candido, spara a una donna nella notte. Caccia all'uomo e appello: "State a casa"

18 agosto 2024 a

Paura in Alto Adige. Un uomo ha ucciso una donna in un’abitazione a San Candido e gli inquirenti non escludono ci possa essere anche un secondo cadavere. In tutta la zona è caccia all’uomo, che nella notte ha imbracciato le armi del padre, ex guardia forestale, e ha aperto il fuoco contro una donna. La Protezione civile ha emesso via radio una allerta alla popolazione di non lasciare le proprie case. Per il momento, non ci sono ulteriori informazioni.