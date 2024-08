Meteo, quando finisce il caldo intenso: "C'è la data". Le previsioni aggiornate

13 agosto 2024 a

a

a

Il meteo è tra i temi più chiacchierati del momento. Quanto durerà il caldo intenso? C'è una data indicativa per la fine dell'ondata di calore che sta investendo l'Italia nella settimana di Ferragosto? A rispondere a queste domande sono gli esperti de IlMeteo.it secondo cui questa fiammata agostana "sembra finalmente avere una data di conclusione". Non certo una fine dell'estate, ma un ritorno a temperature più miti e meno probanti per il fisico, soprattutto di anziani, bambini e persone con patologie.

Sottocorona: Ferragosto tra 40° e temporali. E sulla fine del caldo...

Le ultime previsioni meteo indicano alte temperature e caldo intenso su tutta Italia - interrotti solo da qualche isolato temporale a ridosso dei rilievi - almeno fino a venerdì 16 agosto. Da sabato 17 agosto l’anticiclone africano inizierà a ritirarsi di qualche centinaio di chilometri, spiegano gli esperti, e gli effetti si vedranno prima al Nord, poi al centro nella giornata di domenica 18 agosto. È questa la data cardine, in cui le temperature "scenderanno di diversi gradi, decretando così la fine di questo lungo dominio del grande caldo africano". Ma niente paura. Non si tratterà di una fine dell'estate ma di una "rinfrescata", verso un periodo caldo ma più mite che potrebbe durare fino all'ultima decade di agosto.