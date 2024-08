Meteo Giuliacci, mazzata sull'ondata di caldo: "Fino a data da destinarsi"

12 agosto 2024 a

a

a

L'ondata di caldo intenso che sta facendo schizzare le temperature in tutta Italia è iniziata il 7-8 luglio fino a oggi. Ma quando finirà? Le previsioni meteo al momento sono scoraggianti. Questa lunga fase calda "ovviamente andrà avanti fino a data da destinarsi", spiegano gli esperti di MeteoGiuliacci . Questa estate, viene ricordato, la prima fiammata di calore sulla Penisola si è verificata la prima metà di giugno, "per poi avere praticamente un'unica eterna onda calda" fino a questa settimana di Ferragosto e probabilmente oltre. Si prevedono temperature che in alcuni casi sforeranno i 40 gradi, evento che ormai si ripete con una frequenza un tempo impensabile.

Meteo, è ancora in aumento. Sottocorona: dove si soffre di più

Infatti la soglia dei 40 gradi qualche anni fa era considerata "un'eccezione, oggi è sempre più comune", spiega Elena Rava nel sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci. Non solo. Certe vette riguardavano quasi esclusivamente il sud, o al massimo il centro, e solo nella parte centrale dell'estate. "Le ondate di calore sono sempre esistite, ma la loro intensità, frequenza e persistenza sono cresciute", spiega l'esperta che ricorda come un anno fa si sono toccati a luglio i 48 gradi in Sicilia e Sardegna. Picchi estremi che questa estate, almeno per il momento, sembrano tuttavia scongiurati.