Meteo Sottocorona, Ferragosto tra 40° e temporali. E sulla fine del caldo...

L'ondata di calore si rafforza nei giorni che ci portano a Ferragosto. A fornire le previsioni meteo per i prossimi giorni è Paolo Sottocorona, come riporta il Tg La7 di martedì 13 agosto. Tra domani e giovedì il promontorio subtropicale inizierà a indebolirsi sul Mediterraneo Occidentale permettendo l'arrivo di aria più fresca dall'atlantico ma questo non sarà sufficiente a far scendere molto le temperature che rimarranno comunque sopra la media di 3/7 gradi. Una piccola depressione è prevista tra sabato 17 e lunedì 19 agosto, anche se è ancora da confermare, e dovrebbe aumentare l'instabilità in Italia e far rientrare le temperature almeno nella norma stagionale, viene spiegato.

Per quanto riguarda le previsioni di oggi, sole e caldo ovunque, spezzati solo da qualche temporale a carattere isolato sulle Alpi e Appennini settentrionali. Nel pomeriggio potrebbero svilupparsi fenomeni locali sui rilievi tra Umbria Lazio e Abruzzo. Temperature sempre rilevanti, con valori che superano anche i 36-38 gradi e punte fino a 40 localmente sulle zone interne del centro-sud. Situazione simile mercoledì 14 agosto, con qualche nuvola in più nel pomeriggio al Sud sui rilievi, con qualche possibilità di brevi rovesci specie in Basilicata.

Sottocorona propone la tendenza per il 15 agosto. Ebbene, la giornata di Ferragosto vedrà "qualche annuvolamento in più sui rilievi specialmente di nord ovest" mentre "si affaccerà qualche temporale al centro", mente al sud sarà per lo più sereno o poco nuvoloso. "Da segnalare nel corso della giornata qualche acquazzone sulle zone interne e tendenza a qualche pioggia o temporale anche in Sardegna", spiega il meteorologo. Sud soleggiato con poche nuvole nel pomeriggio, probabili locali rovesci e temporali sui rilievi tra Campania e Basilicata.