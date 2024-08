Meteo, è ancora in aumento. Sottocorona: dove si soffre di più

12 agosto 2024 a

a

a

Nelle prossime ore la situazione del meteo resterà ancora dominata dalle alte temperature e dall'afa. Come dimostrano le previsioni curate da Paolo Sottocorona nell'appuntamento col TgLa7.

"Nessun segno di miglioramento", mazzata sulla fine del caldo: cosa ci aspetta

Siamo, insomma, nel pieno dell'ondata di caldo che durerà anche per tutto il resto della settimana compreso il Ferragosto. L'aria rovente e il soleggiamento è nella fase più intensa. Una novità è rappresentata dalla perturbazione presente nel vicino atlantico che riuscirà solo in parte ad avvicinarsi alle Alpi occidentali. Lunedì 12 al nord ci sarà qualche temporale isolato sulle Alpi occidentali. Tanto sole al centro e sole splendente anche al sud. Per le temperature dovremmo aver raggiunto il massimo dei valori ma l'afa è in aumento. Le aree d'Italia dove si soffrirà di più sono quelle interne del centro-sud peninsulare.