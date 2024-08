Meteo Giuliacci, la data della fine del caldo: "Cambio di scenario"

Sullo stesso argomento: Giorni di fuoco: la mappa delle temperature fino a Ferragosto

Ci siamo. Domenica 11 agosto potrebbe essere la più calda dell'anno. Siamo al culmine della potenza dell'anticiclone africano che insiste sull'Italia. Ma cosa dicono le ultime previsioni meteo? Quando finirà il caldo intenso che sta caratterizzando la parte centrale di agosto? A fornire le risposte a queste domande sono gli esperti di MeteoGiuliacci , che per le prossime 24 ore prevedono picchi di 40 gradi su gran parte del sud, in Sicilia e in Sardegna. Qualche grado in meno al centro e al nord.

Il sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci conferma i dati degli ultimi giorni, ossia che il caldo forte e intenso si prolungherà fino a Ferragosto. Ma ci sono "novità all’orizzonte con il sopraggiungere di temporali forti che cambieranno lo scenario" dopo il 15 agosto. Nella seconda metà del mese, dunque, l'Italia vedrà il possibile ingresso di correnti atlantiche dal nord Europa con "conseguenti ondate di maltempo" che possono scaturire dall'incontro tra l'aria calda dell’anticiclone e le correnti di origine atlantica.