Meteo, c'è il picco dell'intensa ondata di calore. Sottocorona: ma l'afa aumenta ancora

Ferragosto è ormai alle porte, che tempo bisogna aspettarsi? A fare un punto sul meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che traccia il quadro generale della situazione: “Intensa ondata di caldo che coinvolge l'Italia che durerà anche per tutta la settimana di Ferragosto. L'aria rovente porterà temperature elevate e stabilità atmosferica, impedendo la formazione di temporali, eccetto qualche caso isolato. Il rinforzo in quota del promontorio subtropicale, responsabile di tutto questo, raggiungerà la fase più intensa tra lunedì e martedì. Nessuna perturbazione decisa in vista per ora, tutte in transito oltre le Alpi”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, domenica 11 agosto, al nord giornata di sole, ma nel pomeriggio potrebbero arrivare un po’ di nuvole sulle Alpi e Prealpi, qualche pioggia davvero isolata e comunque più probabili, soprattutto sui rilievi occidentali. Al centro tanto sole con qualche nuvola nel pomeriggio sugli Appennini, ma niente piogge significative. Per lo più soleggiato al sud, qualche nuvola anche qui nel pomeriggio sui rilievi, ma è improbabile che portino qualche fenomeno. Per le temperature la situazione non accenna a cambiare. Al nord ci aspettiamo valori sui 34-38 gradi, fino a punte di 39-40 gradi al centro sud. Le previsioni per lunedì 12 agosto evidenziano che l'unica novità al nord è rappresentata da un aumento della possibilità nel pomeriggio di rovesci o temporali sui rilievi di nord ovest, in locale sconfinamento verso le pianure limitrofe. Per il resto sereno, o poco nuvoloso. Al centro-sud, tanto sole, qualche nuvola durante il giorno sugli Appennini e qualche velatura. Per le temperature dovremmo aver raggiunto il massimo dei valori in generale, ma sarà comunque in aumento l'afa. In aumento di poco anche le massime su alcuni settori interni del sud peninsulare. Per il resto non ci attendiamo variazioni significative”.

Ecco infine esposta la tendenza per martedì 13 agosto: “Al nord, giornata per lo più serena, poche nuvole, al massimo nel pomeriggio potrebbero formarsi acquazzoni locali, però sulle Alpi. Al centro bel tempo, ma nel pomeriggio anche qui potrebbero svilupparsi i temporali locali sugli Appennini, tra Umbria, Lazio e Abruzzo. Al sud soleggiato e qualche nuvola in più nel pomeriggio in montagna. Sull temperature qualche locale diminuzione, specialmente in Pianura Padana e Toscana, soprattutto sui valori minimi".