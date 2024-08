Meteo, Caronte soffia sull'Italia: oltre 40 gradi, le ultime previsioni

Angela Bruni 12 agosto 2024 a

L’Italia è inevitabilmente nella morsa del caldo. L’ondata di caldo sull’Italia durerà almeno fino a Ferragosto ma con valori più elevati attesi a inizio settimana. Tra oggi e domani i valori massimi supereranno i 40 gradi sulla Pianura Padana centro-orientale, oltre che sulle zone interne delle regioni centrali tirreniche, Puglia, Basilicata, Sardegna e cosentino. La situazione sinottica, a scala europea è «caratterizzata dalla presenza di un’ansa depressionaria distesa tra il nord Atlantico e le Azzorre, con il flusso umido oceanico che tende poi a risalire per la presenza di un campo anticiclonico sull’Europa centro-meridionale ed il bacino del Mediterraneo», spiega il Cmi. La situazione meteorologica sull’Italia quindi, è «contraddistinta da caldo nuovamente intenso e diffusa stabilità, salvo qualche temporale di calore a ridosso dei settori montuosi».

Nel dettaglio per oggi è atteso tempo stabile e soleggiato grazie all’anticiclone africano Caronte. Domani la situazione metereologica non dovrebbe variare, secondo gli esperti. Dopo un leggero indebolimento a Ferragosto di nuovo sole e caldo. Non sono esclusi temporali pomeridiani. In ogni caso le temperature resteranno roventi fino a sabato 17. Non mancheranno le notti tropicali, con temperature minime che non scendono sotto i 29 gradi. Gli esperti sottolineano che le temperature tricolori sono in media più alte di 12 gradi rispetto a quelle francesi e tedesche. Al nord sono attese massime fino a 34 gradi a Troni, 35 a Milano. Nel capoluogo lombardo tempo asciutto, con qualche nuvola al mattino e poi in serata.

Nelle principali città del centro oggi son previsti 36 gradi a Roma e 39 a Firenze. Nelle capitale cielo senza nuvole e tempo asciutto. Stesse condizioni a Cagliari. A Firenze non sono esclusi temporali nel pomeriggio. Al sud invece le punte massime previste sono 35 gradi a Napoli e Bari, 34 a Palermo. Giorni in cui gli italiani devono fare i conti anche con il traffico. Il fine settimana appena trascorso i transiti sono stati costanti nelle giornate di venerdì e sabato, in particolare tra le 8 e le 18. Traffico in aumento rispetto al fine settimana precedente (+1,75%) L’autostrada del Meditarraneo ha fatto registrare più di 3 milioni di transiti confermando la preponderanza del traffico in direzione sud, con oltre il 70% in più rispetto alla direzione nord. Aumenta il traffico anche lungo la SS16 «Adriatica» rispetto allo scorso fine settimana (+2%), con circa 2,2 milioni di transiti registrati dai sensori distribuiti lungo i suoi 1000 chilometri.