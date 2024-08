Meteo, Ferragosto rovente: "Picchi allarmanti". Ma c'è una data per la fine del caldo

11 agosto 2024 a

a

a

Gli ultimi aggiornamenti meteo indicano che "Caronte", l'anticiclone africano, continua a infiammare l'Italia e l'ondata di caldo in corso in questi giorni è destinata a intensificarsi fino a toccare il picco tra lunedì 12 e mercoledì 14 agosto. Parliamo di temperature che raggiungeranno "livelli eccezionali in tutta la penisola", spiegano gli esperti de IlMeteo.it . I valori attesi toccheranno i 40 gradi in molte zone, con "picchi allarmanti di 42-43°C in Sardegna e Sicilia". Sud rovente, non andrà molto meglio al centro e al nord: sono previste punte di 37- 39 gradi. Periodo che sarà caratterizzato da "notti tropicali", infatti anche dopo il tramonto non si andrà al di sotto dei 24-25 gradi, soprattutto al sud.

"Nessun segno di miglioramento", mazzata sulla fine del caldo: cosa ci aspetta

Rovesci alimentati da caldo e umidità, i cosiddetti "temporali di calore", sono possibili soprattutto a ridosso dei rilievi e nelle zone montuose. Ma quando finirà il caldo? Secondo gli esperti del sito, le "previsioni a medio termine suggeriscono una possibile attenuazione del caldo dopo Ferragosto, più precisamente intorno al 19/20 del mese". Ma avvertono anche che non tutti i centri di calcolo meteo sono concordi su questa ipotesi. Insomma, bisognerà attendere qualche giorno per avere più elementi sull'evoluzione del tempo. Intanto, meglio prepararsi al caldo di Ferragosto.