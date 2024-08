Record Night, Lignano Sabbiadoro nel Guinness dei Primati

12 agosto 2024 a

Lignano Sabbiadoro, la vivace perla della costa adriatica, non splende solo di giorno, ma anche quando cala il sole: è quello che è successo in particolare venerdì 9 agosto, quando la città ha vinto il Guinness World Record per la “Record Night - Il Più Grande Bagno Notturno Luminoso del Mondo”. L’evento, gratuito e aperto a tutti su iscrizione, è stato un’occasione unica di festa e di divertimento in compagnia, ma soprattutto una sfida per superare il numero record di partecipanti di “The Most People Lighting LED Lights in a Relay” di 987 persone, conquistato nel 2019 da Yashili International Group in Cina.

I partecipanti si sono ritrovati a partire dalle 20 alla Beach Arena - Ufficio 5 di Lignano Sabbiadoro, dove hanno ricevuto in regalo una ciambella LED brandizzata IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA. Sono stati ben 1.705 i bagnanti che hanno preso parte all’iniziativa, stabilendo così il nuovo record per “The Most People Lighting LED Lights in a Relay”, come annunciato a fine serata dal Giudice Ufficiale di Guinness World Records, Lorenzo Veltri. Dopo l’accensione delle ciambelle LED, i bagnanti hanno anche potuto entrare in acqua e dare vita al più grande bagno notturno luminoso del mondo.

Un mare di LED, tanta musica, divertimento e centinaia di persone provenienti da tutto il mondo hanno illuminato Lignano Sabbiadoro e il Friuli Venezia Giulia, una regione dalle infinite sfaccettature e possibilità che brilla di luce propria. L'evento, ideato, inventato e organizzato magistralmente dall'agenzia di comunicazione integrata Emporio ADV e il portale dell’intrattenimento ShowGroup, ha visto la partecipazione e il contributo di PromoTurismoFVG, del Comune di Lignano Sabbiadoro, di Lignano Sabbiadoro Gestioni e del Tavolo Tecnico dell’imposta di soggiorno. Alla Record Night ha partecipato anche l’atleta olimpionica locale Alice Gnatta, promessa del canottaggio classe 2003, cresciuta tra le fila del Circolo Canottieri Lignano e che di recente ha fatto la storia insieme alle compagne di squadra qualificando, per la prima volta in Italia, un otto femminile alle Olimpiadi partecipando a quelle di Parigi 2024.