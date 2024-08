Taylor Swift, tre concerti annullati: l'Isis preparava un attentato con "sostanze chimiche"

08 agosto 2024 a

I concerti a Vienna della star americana Taylor Swift sono stati cancellati dagli organizzatori per il rischio di attentati di matrice islamista. La polizia austriaca ha arrestato ieri due persone. Il principale indagato è un ragazzo di 19 anni (residente nella Bassa Austria) sospettato di essere un simpatizzate dell’Isis. Secondo l’accusa, il giovane stava pianificando attacchi a Vienna concentrandosi sui concerti della cantante americana. Nella sua abitazione sono state sequestrate delle sostanze chimiche. Fermata anche una seconda persona ritenuta in contatto con il 19enne. Secondo i primi accertamenti delle autorità austriache entrambi gli indagati si sarebbero radicalizzati su internet.

Taylor Swift, in tour in Europa, si sarebbe dovuta esibire allo stadio Ernst Happel della capitale austriaca in tre serate: da oggi fino a sabato. «Con la conferma da parte delle autorità di un attacco terroristico pianificato allo stadio Ernst Happel, non abbiamo altra scelta che cancellare tutti e tre i concerti per la sicurezza di tutti», ha spiegato Barracuda Music su Instagram. Il 19enne che «aveva giurato fedeltà all’Isis nelle ultime settimane», è stato arrestato ieri mattina nella Bassa Austria a circa un’ora dalla capitale, ha detto durante una conferenza stampa il capo della sicurezza austriaca Franz Ruf aggiungendo che secondo le indagini il giovane era intenzionato a colpire durante i concerti di Taylor Swift a Vienna.

La polizia era pronta a rafforzare le misure di sicurezza, compreso il dispiegamento di unità speciali per ridurre al minimo ogni pericolo concreto. Gli organizzatori «per la sicurezza di tutti» hanno comunque deciso di annullare tutti e tre gli eventi garantendo il rimborso dei biglietti. Ad ogni spettacolo erano attesi circa 65mila spettatori.