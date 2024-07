Taylor Swift "completamente sotto choc": il dolore dopo l'attacco a Southport

30 luglio 2024 a

"L’orrore dell’attacco di ieri a Southport mi travolge continuamente e sono completamente sotto shock". Con un messaggio scritto di suo pugno e diffuso su Instagram, Taylor Swift ha espresso il suo profondo dolore e sgomento in seguito alla tragedia avvenuta ieri a Southport. Nel suo messaggio, la cantautrice statunitense continua: "La perdita di vite umane e di innocenza e l’orrendo trauma inflitto a tutti coloro che erano lì, alle famiglie e ai primi soccorritori. Erano solo dei ragazzini ad una lezione di danza. Non so come esprimere le mie condoglianze a queste famiglie". Ieri durante una lezione di danza e yoga a tema Taylor Swift presso l’Hart Space, tre bambini hanno perso la vita e nove sono rimasti feriti, sei dei quali in modo grave, a seguito dell’aggressione con un coltello perpetrata da un 17enne.

La polizia non è al momento alla ricerca di altri sospetti per l’attacco compiuto a Southport, nei pressi di Liverpool. A dichiararlo alla Bbc è stato questa mattina il Commissario di polizia di Meyerside Emily Spurrell. La polizia, ha aggiunto, si prenderà ora il tempo necessario per capire cosa sia accaduto e perché. In visita oggi a Southport andrà il ministro dell’Interno Yvette Cooper. Resta sotto custodia, invece, il 17enne arrestato con l’accusa di omicidio. La polizia ha reso noto che è originario di Cardiff e viveva a Banks, vicino a Southport. Si esclude, almeno per ora, la pista del terrorismo.