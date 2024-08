Balneari, sciopero di due ore venerdì 9 agosto. Ma la protesta divide

08 agosto 2024 a

Sciopero di due ore, nel secondo venerdì di agosto, per gli stabilimenti balneari: l’astensione dal lavoro è prevista dalle 7.30 alle 9.30 del 9 agosto, per protestare contro il mancato intervento del governo per dare certezze alle imprese del settore. Tuttavia le associazioni di categoria sono divise: Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti hanno proclamato lo sciopero ma Assobalneari ha fatto sapere che non sosterranno l’apertura ritardata degli ombrelloni «per non penalizzare migliaia di consumatori che hanno scelto gli stabilimenti balneari italiani per le loro vacanze».

Sindacato italiano balneari (Sib) e Federazione italiana imprese balneari (Fiba) hanno confermato la mobilitazione in una nota congiunta firmata dal presidente di Sib, Antonio Capacchione, e dal presidente di Fiba, Maurizio Rustignoli: «Non vi è ancora alcun provvedimento legislativo che dia certezza agli operatori pubblici e privati sulla questione balneare. Constatiamo che fonti di governo hanno preannunciato un provvedimento in uno dei prossimi Consigli dei ministri. È un segnale che non intendiamo sottovalutare, pertanto nei prossimi giorni si riuniranno nuovamente gli organismi dirigenti per valutare la situazione, che da anni, tiene con il fiato sospeso 30 mila imprese e 100 mila addetti diretti ed eventualmente confermare o sospendere le altre successive manifestazioni previste per il 19 e il 29 agosto». I balneari chiedono certezze per le concessioni delle spiagge che sono scadute lo scorso 31 dicembre dopo lo stop del Consiglio di Stato alle proroghe decise dal governo.