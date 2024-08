Napoli, ruba un furgone dei vigili davanti al tribunale: era appena andato a processo

08 agosto 2024 a

Era davanti al tribunale di Napoli per un processo a suo carico ma ci ha provato lo stesso: un 44enne è stato denunciato per aver rubato un furgone della Polizia locale. L'uomo approfittando di un momento di distrazione è salito sul mezzo dei vigili urbani ed è partito. Era orario di udienze, scrive Cronache di Napoli che ha dato la notizia, e pertanto la zone era frequentata e diverse persone hanno visto l'uomo salire sul mezzo, tra questi agenti delle forze dell'ordine e giornalisti.

L'allarme è scattao immediatamante. Il 44enne alla guida del mezzo della polizia municipale è stato fermato e denunciato. È probabile che dovrà tornare presto in tribunale, anche per un nuovo possibile procedimento per il tentato furto.