Caso Bochicchio, "no all'archiviazione" per la vedova: caccia ai soldi del broker

È stata rigettata dal gip la richiesta di archiviazione avanzata dal pm per la vedova di Massimo Bochicchio, morto nel giugno del 2022 in un incidente in moto su via Salaria, e per il «socio» del broker. Il giudice ha disposto ulteriori indagini per Arianna Iacomelli, indagata in uno stralcio per riciclaggio in relazione a due bonifici ricevuti dal marito di 520mila euro e di 70mila euro nel 2021.

«Si tratta di bonifici effettuati da Bochicchio nel periodo in cui si palesava la propria insolvenza e nella consapevolezza del broker della difficoltà di restituire, ai soggetti che ne facevano richiesta, i capitali investiti. Di lì a poco l’autorità giudiziaria inglese avrebbe disposto il congelamento del patrimonio di Bochicchio», scrive il gip che ha disposto che vengano svolti «approfondimenti investigativi» per riscontrare «se effettivamente i fondi delle società Kidmane Tiber sono stati utilizzati per soddisfare esigenze personali e familiari dei coniugi Bochicchio».