MeteoGiuliacci, "vero cambiamento": ecco la data della fine del caldo

C'è aria di cambiamento sul versante del meteo: il grande caldo ha i giorni contati. A fornire le previsioni e le tendenze meteo per i prossimi dieci giorni "si intravede la fine di questa lunga ed estenuante ondata di caldo", spiega gli esperti del sito MeteoGiuliacci . Insomma, aspettiamo l'arrivo di aria fredda Nord Atlantica in gradi di far calare le temperature.

Quando finirà il caldo intenso? Non subito. Fino a sabato 10 agosto non se ne parla, spiega Andrea Tura nel sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci. Tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto avremo ii primi temporali di calore a ridosso dei rilievi alpini, in Pianura Padana e forse su buona parte della zona centro-orientale. A cominciare da domenica 11 e lunedì 12 agosto ci saranno le condizioni per la "formazione di temporali molto forti solo sulle Alpi e in un primo momento sulle zone di alta pianura. Successivamente il vero cambiamento dovrebbe verificarsi proprio nella settimana di Ferragosto e in particolare tra Mercoledì 14 e Giovedì 15", si legge nel sito. Una rottura dell'estate come ai vecchi tempi? Si vedrà nei prossimi giorni con gli aggiornamenti meteo.