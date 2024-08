Meteo, il caldo aumenta ancora: è colpa del rinforzo dell'anticiclone subtropicale

05 agosto 2024 a

Un quadro del meteo sull’Italia nei prossimi giorni, partendo prima da una panoramica di ciò che attende in generale l’Europa. È questa l’analisi meteo andata in onda su La7 durante Coffee Break: “Dopo gli episodi di instabilità di questi ultimi giorni, anche se non per tutti, torna a rinforzarsi l’alta pressione sul Mediterraneo. Alta pressione presente al suolo sul vicino Atlantico, in contrasto con la depressione di Islanda, molto attiva nella sua posizione naturale. In quota il promontorio anticiclonico subtropicale si rinforzerà nei prossimi giorni, con tempo più stabile e caldo senza probabilmente raggiungere però i picchi dei giorni passati. Non mancheranno tuttavia alcune eccezioni”.

Ed ecco le previsioni giorno per giorno, a partire da quella di lunedì 5 agosto: “In un contesto generalmente di cieli sereni o poco nuvolosi ci attendiamo lo sviluppo di qualche rovescio o temporale da prima sui rilievi del nord, poi specie nel pomeriggio si quelli più interni di centro e Sardegna. Più intensi e probabili sul nord Calabria e centro nord Sicilia, tutti comunque a carattere isolato, a parte la Sicilia dove i fenomeni potranno essere un po' più numerosi, niente purtroppo che possa risolvere il problema siccità. Le temperature ci dicono che è sempre piuttosto caldo, sebbene troviamo valori nelle medie stagionali tra Calabria e Sicilia, sopra la media di qualche grado altrove. Punte di 36 gradi in piccole zone di su Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata. Valori inferiori altrove, ma poi occorre sempre tener conto dei microclimi locali e delle isole di calore rappresentate dalle città”.

Si passa poi alla previsione del tempo di martedì 6 agosto: “Classico regime estivo con tempo buono in generale specie al mattino, ma con sviluppo di rovesci o temporali nel corso della giornata sui rilievi del nord e lungo l’Appennino centro-meridionale. Non si escludono dei fenomeni anche in Sicilia sulle zone interne nord-orientali. Temperature con poche variazioni, grosso modo ci sono le stesse variazioni rispetto alle medie climatiche, anche stavolta sostanzialmente in linea con le medie tra Sardegna e Sicilia e sui tre-cinque gradi sopra le medie sul resto d’Italia. La cartina delle variazioni delle temperature minime rispetto ad oggi ci mostra la valori stazionari o al più un lieve aumento soprattutto tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e poi su Molise, Puglia e Basilicata. La mappa della variazione delle massime ci fa vedere temperature stazionarie ovunque, con qualche aumento degno di nota solo tra Puglia, Basilicata e nord Calabria”.

Il focus si conclude con uno sguardo al meteo previsto per mercoledì 7 agosto: “Da confermare la tendenza a un peggioramento importante sulle regioni settentrionali, a cominciare dalle zone montuose occidentali, in estensione al resto del nord nel pomeriggio sera però della giornata. Bel tempo altrove con qualche rovescio e temporale pomeridiano sulle zone appenniniche meridionali. Temperature stazionarie, abbiamo praticamente sempre lo stesso scarto di 2-5 gradi rispetto alle medie del periodo. Aumenterà però attenzione la sensazione di afa al centro-nord”.