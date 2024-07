Meteo, Sottocorona a sorpresa: "Precipitazioni fortissime". Dove colpiranno

31 luglio 2024 a

Il caldo è stato il grande protagonista del mese di luglio, ma che cosa dobbiamo aspettarci da agosto? Paolo Sottocorona, in diretta dallo studio di Omnibus, ha diffuso le ultime previsioni meteo. "Qualche nuvola al Nord", ieri, c'è stata. "Nessuna speranza", invece, per il Centro e per il Sud. Oggi, invece, potrebbe essere un cambio di passo. "Compaiono precipitazioni, anche intense, fortissime in zona alpina. Compare una zona in Emilia isolatissima. Vedremo se produrrà qualcosa", ha anticipato l'esperto.

Domani, nel primo giorno di agosto, questa instabilità "sarà ancora presente ma si attenuerà. Le piogge che entreranno dal confine alpino saranno molto poche", ha continuato. Confermata, invece, la possibilità che la pioggia torni a bagnare l'Emilia-Romagna. Venerdì, poi, al Sud e al Centro "continueranno a mancare nuvole". In Emilia-Romagna e nelle Marche, invece, "piogge deboli", ha specificato Sottocorona. "Un po' di movimento c'è ma riguarda il Nord", ha fatto chiarezza. Per quanto riguarda le temperature minime, esse "saranno simili a quelle dei giorni scorsi".