MeteoGiuliacci, il giorno dei temporali: dove si allenta la morsa del caldo

Si allunga l'ondata di caldo sull'Italia: le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano la persistenza di temperature elevate. Il motivo è sempre lo stesso, l'azione dell’anticiclone africano "che sta portando avanti una fase di caldo rovente sull’Italia", spiegano gli esperti di MeteoGiuliacci . Ma quando finirà e quali sono le prospettive per i prossimi giorni? "Avremo giornate caratterizzate da prevalenza di sole e caldo, quest’ultimo afoso in alcune zone italiane e notte tropicali con minime che non scenderanno sotto i 20°C", si legge nel sito che ospita le previsioni del tempo del colonnello Mario Giuliacci.

"Qualcosa cambia". Sottocorona parla di "precipitazioni abbondanti": dove

Notti bollenti, ma anche di giorno non si scherza. Al nord le massime arriveranno a sfiorare i 37-38 gradi, nelle zone interne del sud Italia, in Sicilia e Sardegna potremo arrivare a 42-43. Dal punto di vista delle precipitazioni, potrebbero verificarsi "temporali di calore" a ridosso dei rilievi del nord tra mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto. Nelle regioni settentrionali un po' di sollievo arriverà venerdì 2 agosto con l'arrivo di fresche correnti atlantiche che faranno scenderanno di qualche grado le temperature. Correnti che tuttavia porteranno con sé anche temporali e fenomeni intensi.