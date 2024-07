Meteo, sulla carta spuntano "macchie estese". Sottocorona: dove pioverà

28 luglio 2024 a

Puntuale anche di domenica. Paolo Sottocorona, in diretta dallo studio di Omnibus, ha aggiornato i telespettatori sulle ultime previsioni meteo. Che tempo dobbiamo aspettarci oggi? E come sarà la situazione meteorologica la prossima settimana? Ciò che più salta all'occhio è "una forte instabilità" al Nord, ha spiegato l'esperto mostrando la carta. Le regioni interessate dai fenomeni saranno "la Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Veneto". "Queste macchie, piuttosto estese, sono di fenomeni anche molto intensi", ha specificato.

Instabilità, quella sopra annunciata, che rimarrà nella stessa area anche domani. "Per due giorni, probabilmente di più nel pomeriggio che nella mattina, i fenomeni saranno anche piuttosto intensi. Il rosso indica quantità molto elevate". "Sul resto del Paese non succede niente", ha proseguito Sottocorona. Martedì, poi, "si attenua l'instabilità. Ci saranno debolissime precipitazioni sulle zone alpine", ha detto. Per quanto riguarda le temperature minime, "c'è qualche caso in cui sono più elevate del solito", ha concluso.